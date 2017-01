Welkom bij B-FM

B-FM is de radiozender voor de regio Zutphen. Sinds 1990 hoor je het geluid van de regio op 106.1 FM in Zutphen en omgeving. Een levendige regio met zo’n 50.000 inwoners verdient een radiozender met een eigen geluid. Dagelijks brengen wij nieuws en actualiteiten uit onze omgeving en de beste muziek. B-FM is daarom het geluid van de regio! Je hoort B-FM 24 uur per dag op 106.1 FM, via Ziggo op 93.1 en wereldwijd via internet.